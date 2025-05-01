Balıkesir Belediyesi'nden Arıcılığa Destek: Ücretsiz Ana Arı Yüzüğü Dağıtımı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda arıcılığın geliştirilmesine yönelik destekleri sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, doğal arı ürünlerinde verimin artması için arıcılara Ana Arı Üretim Tesisi'nde üretilen kaliteli ve eko tipe uygun ana arı yüzüğü dağıtacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerinin artması için üreticiye yönelik desteklerini sürdürüyor. Doğal arı ürünlerinde verimin, kalitenin ve katma değerin artması, markalaşmanın sağlanması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Ana Arı Üretim Tesisi, arıcılık sektöründe, yüksek kaliteli ana arılar üretiyor. Arıcıların kaliteli koloniler kurabilmesi için 2 Mayıs'ta başlayacak ücretsiz ana arı yüzüğü dağıtımı, 30 Haziran'a kadar devam edecek. Bu destekten faydalanmak isteyen arıcılar, Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden başvuruda bulunabilecek.

Balıkesir'de arıcılığın gelişmesi için Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisi'nde 2025 yılı içerisinde üreticiler için 6 bin ana arı yüzüğü üretilmesi planlanıyor. Ücretsiz dağıtılacak ana arı yüzüğünden almak isteyen üreticiler, ilgili numara ile Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden başvuruda bulunabilecek.