Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "10 Kasım, Ulu Önder'imizin fikirlerini yeniden anlamanın günüdür" - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "10 Kasım, Ulu Önder'imizin fikirlerini yeniden anlamanın günüdür"

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "10 Kasım, Ulu Önder\'imizin fikirlerini yeniden anlamanın günüdür"
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "10 Kasım; Ulu Önder'imizin fikirlerini yeniden anlamanın, onun gösterdiği hedefleri hatırlamanın, Cumhuriyet'imize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha haykırmanın günüdür" ifadelerini kullandı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, " 10 Kasım; Ulu Önder'imizin fikirlerini yeniden anlamanın, onun gösterdiği hedefleri hatırlamanın, Cumhuriyet'imize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha haykırmanın günüdür" ifadesini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bugün, büyük bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelemize önderlik eden, bizlere özgür bir vatan ve bir Cumhuriyet armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 88. yıl dönümünde, tarifsiz bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz.

10 Kasım, yalnızca bir yas ve anma günü değildir. 10 Kasım; Ulu Önder'imizin fikirlerini yeniden anlamanın, onun gösterdiği hedefleri hatırlamanın, Cumhuriyet'imize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha haykırmanın günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en karanlık günlerinde umudunu kaybetmeyenlerin önderi, bağımsızlığı karakteri bilenlerin yol göstericisi olmuştur. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı Milli Mücadele, milletimizin azmi ve inancıyla zafere ulaşmış; bu zafer, Cumhuriyet ile taçlanmıştır. O, yalnızca bir ülkeyi kurtarmamış, bir millete kendi geleceğini tayin etme iradesini kazandırmıştır. Bizler, Kuvayımilliye'nin başkenti Balıkesir'de yaşayan insanlar olarak Büyük Gazi'nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'imizin kuruluşundaki büyük fedakarlıkları çok iyi biliyoruz. Bu topraklar, Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımlarına ev sahipliği yapmış, vatanın bölünmez bütünlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Balıkesir'in Kuvayımilliye ruhu ile Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük idealleri aynı mücadelede, aynı inançta buluşmuştur"

"ATA'MIZIN AÇTIĞI YOLDA, GÖSTERDİĞİ HEDEFE HİÇ DURMADAN YÜRÜYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Bugün bizlere düşen en büyük görev; Ulu Önder'in emanet ettiği Cumhuriyet'imizi demokrasiyle, adaletle, eşitlikle ve kardeşlikle daha da güçlendirmektir. Onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü biliyoruz ki Atatürk'ü anlamak, yalnızca onu anmak değil; fikirlerini yaşatmak, gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kararlılıkla yürümektir. Çünkü 'Fikirler ölmez!' Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ata'mızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize söz veriyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA
Balıkesir Büyükşehir BelediyesiAhmet Akın10 KasımGüncelSon Dakika

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