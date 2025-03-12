Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Bizler, Kuvayı Milliye Meşalesinin Yakıldığı Şehrin Vatansever Evlatlarıyız"

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, zabıta teşkilatıyla birlikte İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında, bayrağın gölgesinde İstiklal Marşı'nı okudu. Akın, "Bizler, Kuvayı Milliye meşalesinin yakıldığı şehrin vatansever evlatlarıyız. Bu vatanı bizlere miras bırakan Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılı dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk ve zabıta ekipleri, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal madalyalı dedesi Ahmet Akın ile aynı adı taşıyan Başkan Akın, "Yüreğimizde büyük bir zaferin onurunu taşıyoruz. Böyle özel bir günde İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u böylesine anlamlı bir programda hatırlamak, hatırlatmak istedik" diye konuştu.

Şehrin huzuru ve güvenliği için zabıta ekiplerinin 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Akın, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla zabıta teşkilatımız çok anlamlı bir proje oluşturdu. Her bir zabıtamızla birlikte İstiklal Marşı'mızı tek yürek olup okumak beni çok duygulandırdı. Çünkü biz bu topraklar için canını hiç düşünmeden veren, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için vatan savunmasında şehit düşenlerin torunlarıyız. Bizler, Kuvayı Milliye meşalesinin yakıldığı şehrin vatansever evlatlarıyız. Bu vatanı bizlere miras bırakan Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Adını gururla taşıdığım İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak; halkımızın kurtuluş mücadelesini İstiklal Marşı ile taçlandıran, hepimizin gururla okuduğu bu güzel eseri bizlere miras bırakan İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz görevimizin başındayız"

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 456 personelle 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ise "İstiklal Marşı'mızın 104. yılı dolayısıyla Ahmet Başkanımız ile birlikte böyle anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anmak, İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy'u yad etmek için zabıta teşkilatı olarak İstiklal Marşı'mızı gururla okuduk. Balıkesir'imizin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görevimizin başındayız" diye konuştu.