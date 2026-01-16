Ahmet Akın, Özgür Özel ile Görüştü

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddialarını yalanlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

CHP'den istifa edeceği iddialarını yalanlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezimizde, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i ziyaret ettim. Çalışmalarımız hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. Sn. Genel Başkanımıza misafirperverlikleri ve değerli görüşleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.