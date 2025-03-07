Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşlarla Buluştu

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Savaştepe'de düzenlenen iftar programının ardından köy ziyaretlerinde bulundu. Yönetim anlayışlarında partizanlık olmadığına vurgu yapan Akın, "Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Savaştepe'de düzenlediği iftar programında orucunu açan Ahmet Akın, programının ardından köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Çalınmadık kapı, gidilmemiş köy bırakmayacakları ifade eden Akın, Savaştepe'ye bağlı Yeşilhisar, Karacalar ve Sarıbeyler köylerinde vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Yeşilhisar Köyü'nü ziyaret eden Akın, burada köy kahvehanesinde köy sakinlerini selamlayarak kendisine ikram edilen höşmerimi tattı. Ziyaretlerinde Başkan Akın'a Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, BBB Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun eşlik etti.

"Her kesime eşit hizmet götürüyoruz"

Sarıbeyler Köyü'nde çocuklarla sohbet eden Akın, onlara top ve oyuncak hediye etti. Ayrıca vatandaşlara On On'un kahve ve pastalarından ikram edildi. Yönetim anlayışlarında asla partizanlığa yer olmadığını söyleyen Akın, "Kul hakkı yedirmiyorum yedirmeyeceğim de. Her kesime eşit hizmet götürüyoruz. Bize güvenen hiç kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi. Çocuklar, Başkan Akın'dan köyde spor yapabilecekleri futbol sahası ve spor merkezi talep etti.

"Ulaşım sorunu yaşayan köylerinde bu mağduriyetini gidereceğiz"

Karacalar Köyü'nde, vatandaşların taleplerini dinleyen Akın, "Yavaş yavaş bütün sorunları çözüyor ve ihtiyaçları gideriyoruz. Yollar yapılmamış. Altyapı 60 yıllık. Şikayet etme noktasında değil iş yapma konumundayız. Konuşmayıp işimize bakıyoruz. Ulaşım sorunu yaşayan köylerinde bu mağduriyetini gidereceğiz. Altı adet yeni nesil asfalt makinesi aldık. Her şeyi planladık. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Ben de particilik yok. Benim partim Balıkesir. Buna söz verdim. Sözümün de arkasındayım" diye konuştu.