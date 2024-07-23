Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Tercih Desteği Sunuyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Tercih Desteği Sunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlere Tercih Desteği Sunuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına giren gençlere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla 20 ilçede tercih noktaları açıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan tercih desteği, 24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gençlere sunulacak.

23.07.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında" sloganıyla üniversite sınavına giren gençlere tercih döneminde faydalı olabilmek amacıyla 20 ilçede tercih noktaları açıyor. Bu kapsamda 24 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde uzman eğitmenler 09.00-18.00 saatleri arasında gençlere tercih desteği verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında" sloganıyla üniversite sınavına giren gençlerin tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla 20 ilçede tercih noktaları oluşturuyor. Üniversite adaylarına destek amacıyla özel bir eğitim kurumu ile iş birliği yapan Balıkesir Büyükşehir, uzman öğretmenler eşliğinde 24 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Bizim en büyük mirasımız, onların geleceği"

Gençlerin geleceğini en iyi şekilde tasarlamaları ve en doğru tercihleri yapabilmeleri için bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Akın, "Balıkesirimizin kıymetli evlatları, her şeyin en güzelini hak ediyor. Onlar için önem arz eden bu dönemde yanlarında olarak üniversite tercihlerini uzman ellerle birlikte yapmalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz okusun, hayallerine kavuşsun. Bizim en büyük mirasımız, onların geleceği. Hepsinin yüzünü güldürecek güzel bir tercih dönemi geçirmelerini ve gönüllerindeki üniversiteye gitmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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