Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konserleri Devam Ediyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserler hız kesmeden devam ediyor. MOD10 Gençlik Orkestrası Ayvalık'ta unutulmaz bir konsere imza atarken hafta sonu trafiğe kapanan Milli Kuvvetler Caddesi'nde de vatandaşlar, AURA ve Osman Çiçek konserleriyle keyifli zaman geçirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konserlere devam ediyor. Büyükşehir'in hafta sonu Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlediği konserlere akın eden vatandaşlar keyifli zaman geçirirken, genç sanatçılar da kendilerine olanak tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür etti. Ayvalık'ta Kırlangıç Yaşam Merkezi sahilinde ise MOD10 Gençlik Orkestrası, sevilen şarkıları ilçe sakinleri için söyledi.

Cadde, şarkılarla şenlendi

Milli Kuvvetler Caddesi'nde kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonu trafiğe kapatılarak müziğe kapı açılan caddede AURA müzik grubu ve Osman Çiçek sahne aldı. Yurttaşlar alanı doldururken, şarkılara da eşlik etti.

Ayvalık'ta MOD10 rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, Kırlangıç Yaşam Merkezi sahilinde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Umut Ayral'ın şefliğinde gerçekleşen konserde Türk müziğinin eserleri seslendirildi. Sahili dolduran vatandaşlar, tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. 8-18 yaşları arasında 45 gençten oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, yaz turnesi konserlerine devam edecek.

"Ahmet Başkan'ımızı çok seviyoruz"

Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen konserde sahne alan sanatçı Hüseyin Demirayak "Ahmet Başkan'ımızı çok seviyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Konservatuvar ekibi çok yardımcı oldular. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sayesinde müziklerimizle kendimizi gösterme fırsatı bulduk. Bunun için çok mutluyum"dedi.

Konsere katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Meltem Şahin: "Bu konser için gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Kim vesile olduysa Allah bin kere razı olsun."

-Ceyda Akpınar: "Ayvalık'a geldiğimizde böyle güzel bir konser ile karşılaşmak çok mutluluk verici. Devamının gelmesini de isteriz."

-Elif Sare "Eğlendim. Çok güzeldi. Bayıldım. Muhteşem bir konser olmuştu."