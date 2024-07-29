Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde Konserler Düzenliyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde Konserler Düzenliyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları trafiğe kapattığı Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlediği konserler büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konserlerin devam edeceğini müjdeledi.

29.07.2024 13:02  Güncelleme: 13:36
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, hafta sonları trafiğe kapattığı Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlediği konserler büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konserlerin devam edeceğinin müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında Milli Kuvvetler Caddesi'ni trafiğe kapatıp konserler düzenleyerek, vatandaşların tatilini güzelleştiriyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konserlerin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla her hafta sonu devam etmesi kararlaştırıldı.

"Ahmet Başkan farkını göstermeye başladı"

Yerel sanatçılara destek verilmesinin önemine değinen Seher Gül, "İsteriz ki böyle türkü geceleri daha çok olsun. Çünkü biz bunu çok özledik. Balıkesir'de bu tür faaliyetlerin daha çok olmasını istiyoruz. Ahmet Başkan farkını göstermeye başladı çünkü sosyal etkinlikler daha çok arttı. Özellikle gençlerin teşvik edilmesi çok önemli, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde Konserler Düzenliyor - Son Dakika

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