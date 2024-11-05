Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 900 Öğrenciye Trafik Eğitimi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 7 ilkokulda yaklaşık 900 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim veren belediye, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmesine destek oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencileri için uygulamalı temel trafik eğitimi verdi. Bu kapsamda yaklaşık 900 öğrenciye eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, Burhan Erdayı İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Aslıhantepecik İlkokulu, Karamanlar İlkokulu, Atköy İlkokulu, Kesirven Şehit Mehmet Eren İlkokulu ve Konakpınar Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan İlkokulu'ndan öğrencileri ağırladı.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Karesi Paşaalanı Mahallesi'nde 10 bin 36 metrekarelik alan üzerinde bulunan eğitim parkında, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'nın deneyimli personeli tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verildi. Ayrıca eğlenceli yarışmalarla çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Temel trafik eğitimi aldılar

Eğitim programında, çocuklara karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışıkları, emniyet kemeri kullanımı, karayolu üzerindeki yaya davranışları ile yaya ve okul geçidi kullanımı gibi konular uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, trafik güvenliği ile ilgili temel bilgileri eğlenceli bir ortamda öğrenme fırsatı buldu. Trafik güvenliğinin artırılması için verilen eğitimler, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmaları açısından büyük önem taşıyor.