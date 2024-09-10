Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında stant ve Mobil Kanser Tarama TIR'ı kurarak vatandaşlara ücretsiz kemik ölçümü, kanser taramaları ve bilgilendirme hizmeti sundu.

10.09.2024 12:36  Güncelleme: 14:02
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda kurulan stant ve Mobil Kanser Tarama TIR'ında vatandaşlara yönelik ücretsiz kemik ölçümü, kanser taramaları ve bilgilendirme yapıldı.

Her yıl 3-9 Eylül günleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Altıeylül Belediyesi, Karesi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik kemik ölçümü ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilirken, Mobil Kanser Tarama TIR'ında ise vatandaşların kanser taramaları yapıldı. Stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'a, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin eşlik etti.

"plumsal bilinçlendirme sağlamak adına buradayız"

Toplum sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Kara, "Bugün burada Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Halk Sağlığı Haftası'nı kutlamaktayız. Her yıl 3- 9 Eylül günleri arasında ülkemizde Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de bu Halk Sağlığı Haftası'nın vurgulanması ve toplumsal bilinçlendirme sağlamak adına buradayız. İl Sağlık Müdürlüğü'müzün bilinçlendirme çalışmaları var. Karesi Belediyesi'nin de bilinçlendirme çalışmaları var. Altıeylül Belediyesi'nin de öyle" dedi.

"Kanser tarama TIR'ımız bütün ilçeleri geziyor"

İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında Kanser Tarama TIR'ının tüm ilçeleri gezdiğini söyleyen Kara, "Kanser tarama TIR'ımız bütün ilçeleri gezerek özellikle kırsaldaki kadınların meme ve rahim ağzı kanseri taramalarını yaparak tüm halkımıza yönelik kolon kanseri taramaları yürütüyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin kemik erimesi ölçüm cihazı burada bulunmakta. Ultrasonografik bir yöntemle topuktan ölçümle tarama yapıyoruz. Herhangi bir problem gördüğümüzde vatandaşlarımızı hastaneye yönlendiriyoruz. Böylece kemik erimesini erken düzeyde saptayabilmeyi amaçlıyoruz. Ahmet Başkanımızın talimatıyla Halk Sağlığı çalışmalarımıza son hızla devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri - Son Dakika

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