Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Yuva - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Kedilerine Yuva

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki kedilere yönelik 'Kedi Evleri Projesi'ni hayata geçirerek, dayanıklı ve ergonomik kedi evlerini şehrin çeşitli bölgelerine yerleştiriyor. Başkan Ahmet Akın, sokak hayvanlarına duydukları sorumluluğun altını çizdi.

13.03.2025 12:58
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde tasarladığı dayanıklı ve ergonomik kedi evleri ile sokaktaki canlara yuva oluyor. Sokakta yaşayan her patili dostun yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kedi evleri projemizle belediyemiz bünyesinde üretilen konforlu, dayanıklı ve ergonomik yapıdaki kedi evlerini şehrimizin dört bir yanına yayıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesiyle sokak kedileri yeni yuvalarına kavuşuyor.

"En büyük sevgiyi onlardan alıyoruz"

Sokakta yaşayan her bir patili dostun yanında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her canlının en iyi şartlarda yaşamını sürdürmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Can dostlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayım. Onlar bize emanet ve en büyük sevgiyi de onlardan alıyoruz. Daha önce başlattığımız sahiplendirme projemiz kapsamında her türlü desteği veriyoruz. Veterinerlik desteği, mama desteği gibi neye ihtiyaç varsa sağlıyoruz. Kedi evleri projemizle belediyemiz bünyesinde üretilen konforlu, dayanıklı ve ergonomik yapıdaki kedi evlerini şehrimizin dört bir yanına yayıyoruz" dedi.

Şehir dokusuna uyumlu olarak üretildi

Kış aylarının zorlu hava koşullarına dayanıklı ve ergonomik olarak tasarlanan kedi evleri, şehir dokusuna uyumlu olarak üretildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kedi Evleri Projesi' kapsamında hazırlanan evler, Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Değirmen Boğazı, Toplu Taşıma Merkezi gibi alanlara kurulumları gerçekleştirildi. Proje ile şehirdeki kedi popülasyonunun güvenli, korunaklı ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları hedefleniyor. Kedi evleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli aralıklarla temizlenecek. Gerekli hallerde onarım ve yenilenmesi de sağlanacak. Ayrıca sahipsiz kedilere beslenme ihtiyaçları konusunda da destek verilecek.

"Temizliği ve bakımı ekiplerimizce düzenli olarak gerçekleştiriliyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü personeli Tuğba Çeliker, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca kendi atölyelerimizde yapımını gerçekleştirdiğimiz kedi evlerimizi kedi popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde ve vatandaşlarımızın da yoğun bir şekilde besleme yaptıkları yerleri tespit ettikten sonra bu yerlere bırakıyoruz. Bu evlerin temizliği ve bakımı da ekiplerimizce düzenli olarak gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"Bunun daim olmasını istiyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a projeden dolayı teşekkür eden Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuz Kut ise "Çok mutlu oldum. Belediyemiz sokak hayvanlarını düşünerek kedi kulübesi göndermiş. Bunun daim olmasını istiyorum. Hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum başkanımıza" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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