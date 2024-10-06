Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Sosyal Medya Atağı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetlerin; ulusal, bölgesel ve yerel basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlerinin paylaşıldığı "Balıkesir Büyükşehir Basın" hesabı, sosyal medya platformlarında açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı; Facebook, Instagram ve X sosyal medya platformlarında "Balıkesir Büyükşehir Basın" adıyla bir hesap açtı. Sosyal medya hesapları, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerden ve faaliyetlerden vatandaşların haberdar olmasını sağlayacak. "Balıkesir Büyükşehir Basın" sayfasının sosyal medya hesaplarına 'http://x.com/balikesirbasin', 'http://bit.ly/4eIIE4r', 'https://www.instagram.com/balikesirbasin10' linklerinden ulaşılabiliyor.