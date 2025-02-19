Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yakın Çözüm Merkezi ile Hızlı Sorun Çözme

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorunların yerinde dinlenilerek çözüme kavuşturulması için kurduğu Yakın Çözüm Merkezi, 20 ilçede bin 133 mahalleyi dolaşarak, kapıları çalıyor ve vatandaşları dinliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayata geçirdiği "Yakın Çözüm Merkezi" ile vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinliyor. Yakın Çözüm ekipleri, muhtarların ve vatandaşların tüm taleplerini rapor haline getiriyor. Taleplerin ilgili birimlere iletilmesiyle sorunlar da kısa sürede çözüme kavuşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını iletip vatandaşların taleplerini dinleyen Yakın Çözüm ekibi, merkez ve kırsal mahallelerde ayak basılmadık yer bırakmıyor. Son olarak Dursunbey ilçesinde 38 mahallede kapsamlı çalışma yapan ekipler, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle birebir yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Yakın Çözüm ekipleri; yoğun ve kapsamlı bir çalışma ile Altıeylül, Karesi, Edremit, Savaştepe, Havran, Bigadiç, Kepsut, Ayvalık, Balya ve Gömeç'te çalışmalarını tamamlarken, Dursunbey'de de her mahalleyi adım adım ziyaret etmeye devam ediyor.

"Biz hemşehrilerimizin ihtiyacı neyse elimizden geleni ardımıza koymayız"

Yakın Çözüm ekibinin yaptığı her çalışmayı yakından takip eden Başkan Ahmet Akın, gün sonunda halktan alınan talep raporlarını da tek tek inceliyor. Sorunların tespiti noktasında ekibin çalışmalarını önemsediğini söyleyen Başkan Akın, "Yakın Çözüm ekibindeki hepsi birbirinden genç ve dinamik arkadaşlarımız merkez, kırsal ayırmadan şehrimizin her köşesini adım adım geziyor. Balıkesir'imizin 20 ilçesindeki tüm muhtar ve hemşehrilerimizin taleplerini ilk ağızdan dinliyorlar ve ziyaretler sonrasında rapor hazırlıyorlar. O raporları tek tek inceliyorum. Biz hemşehrilerimizin ihtiyacı neyse elimizden geleni ardımıza koymayız. Önemli olan adaletli olsun. Adaletli ve insan onuruna yakışır bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim"

Yakın Çözüm ekibinin mahallelerinin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmek için kısa sürede geldiğini söyleyen Sağırlar Mahallesi Muhtarı Ramazan Örs, "Bizim Ahmet Başkan'ımızla toplantımız vardı. Orada söylemişti. Mahallenizin ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlemek için ekipler göndereceğim demişti. Yakın Çözüm ekibi iki gün içerisinde geldi. Ben bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ekibe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Başkan Akın'a bu uygulama için teşekkür eden mahalle sakinleri, "Artık biz belediyeye ulaşmak için mücadele vermiyoruz, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri mahallelerimize kadar gelip, ihtiyaçlarımızı soruyor. Çok mutluyuz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

11 ilçede 559 mahalleye ziyaret

Sorunları yerinde dinlemek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla ilçe ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren Yakın Çözüm ekipleri; Altıeylül, Karesi, Edremit, Savaştepe, Havran, Bigadiç, Balya, Kepsut, Gömeç ve Ayvalık'ın olduğu ilçelerde detaylı çalışmalarını tamamladı. Dursunbey'in de dahil olduğu 559 muhtarla birebir görüşmeler yapan ekipler, mahalle sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarından oluşan raporları hazırladı. Halktan gelen öncelikli talepleri belirleyen ekipler, raporları tüm birimlere ileterek hızla çözüme kavuşmasına olanak sağlıyor.