Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin 'Can Dostlar Yaşam Merkezi' Kuracak

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların görüşüldüğü bir toplantıya katıldı. Akın toplantıda, sokak hayvanlarının tedavileri için 'Can Dostlar Yaşam Merkezi'nin kurulacağı müjdesini verdi.

Balıkesir Hayvan Koruma Derneği üyeleri, dernek başkanları ve gönüllü hayvanseverlerden oluşan katılımcılar ile bir araya gelen Başkan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki vizyonunu paylaştı. Toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Tüm Canlara Koşulsuz Sevgi" vizyonu çerçevesinde hizmetlerini sürdüreceğini dile getiren Akın, Balıkesir'de yaşayan hiçbir canlının sahipsiz kalmayacağını vurgulayarak katılımcıların sorunları ve talepleri doğrultusunda notlar aldı. Toplantıya Akın'ın yanı sıra, Yeliz Akbıyık ve Meclis Üyesi Sevinç Baykan Özden de katıldı.

3 ana veteriner sağlık hizmeti kurulacak

Arbil Akın, hayvanseverlerle sürekli iş birliği ve iletişim içinde olacaklarını belirterek sokak hayvanlarının refahını artırmak için çalışacaklarını kaydetti. Bu kapsamda, Balıkesir il merkezinde, Körfez ve Kuzey Ege bölgelerinde olmak üzere toplam 3 ana veteriner sağlık hizmeti kurulacağının altını çizen Akın, sağlık hizmetlerinin toplamda 30 bin hayvan kapasitesine sahip olacağını söyledi.

'Can Dostlar Yaşam Merkezi' kuruluyor

'Can Dostlar Yaşam Merkezi' adıyla kurulacak merkezlerde, rehabilitasyon ve hastalıklarla mücadelenin yanı sıra, aşılama ve muayene gibi hizmetler de verilecek. Belediyenin dağıttığı mamalarla sokak hayvanlarının sağlıklı ve düzenli beslenmesi sağlanacak.

Toplantı sonrası yapılan röportajda dernek üyeleri ve hayvanseverler, "İlk kez belediyeden, yönetimden birilerinin eşi bizi dinledi, çok teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Arbil Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına sokak hayvanları için daha sık bir araya gelme sözüyle, toplantıyı sonlandırdı.