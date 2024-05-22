Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sözleşmeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımı Projesi'ni Takip Ediyor

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(BALIKESİR) - "Sözleşmeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımı" projesi kapsamında destek alan üreticilerle alım garantili üretim sözleşmesi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, süreci başından sonuna kadar takip ediyor. Büyükşehir'in uzman ekibi, ekimden hasada kadar tarlalarda denetim yapıyor.

Balıkesir kırsalında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin daha kaliteli ve pazar beklentisine uygun üretiminin yapılması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ile kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Sözleşmeli Üretim Modeli'ni uygulamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi her yönden destekliyor.

Tarımsal girdi maliyetlerini düşüren, ürün satış problemini ortadan kaldıran proje kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan aromatik bitki uzmanları, yüksek ziraat mühendisleri, ziraat teknikerlerinden oluşan ekip, ekimden hasada kadar tarlalarda denetim yapıyor.

BAÇEM satın alacak

Anadolu adaçayı, ıtır, biberiye, ekinezya, tıbbi nane türlerinden oluşan bitkiler, hasat edildiğinde, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Burhaniye'de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Tarımsal Üretim Merkezi (BAÇEM) tarafından satın alınarak, uçucu yağ ve kurutulmuş bitki çayı üretiminde kullanılacak.