Balıkesir'de 14-20 Eylül çalışmalarında 129 aranan kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 14-20 Eylül çalışmalarında 129 aranan kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı

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Balıkesir'de 14-20 Eylül arasında kent genelinde yapılan polis çalışmalarında 129 aranan kişi yakalanırken 20 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde 74 bin 889 kişi sorgulanırken kişilere karşı 233 olaydan 219'u aydınlatıldı, 355 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

??????? Balıkesir'de polis ekiplerince 14-20 Eylül'de gerçekleştirilen çalışmalarda 129 aranan kişi yakalandı, çeşitli suçlardan 20 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerince kent genelinde suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kişilere karşı meydana gelen 233 olaydan 219'u aydınlatıldı, 355 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 85 olayın 37'si aydınlatılırken, 50 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Ekiplerce 74 bin 889 kişinin sorgulandığı uygulamalarda 129 aranan kişi yakalandı. Çalışmalarda 16 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, fişek ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda 17 olaya müdahale edildi, 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 200 litre etil alkol, 54 bin 760 dolu makaron, 25,5 kilogram tütün ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 97 olaya müdahale edildi. Haklarında işlem yapılan 118 şüpheliden 18'i tutuklandı. Aramalarda 3 bin 708 sentetik ecza hap, 3 kilo 507 gram metamfetamin, 369 gram esrar, 157 gram kokain, 103 gram skunk, 25 gram sentetik kannabinoid ve 24 kök kenevir ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında ise FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. MLKP üyeliği suçlamasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 3 şüpheli de yakalanarak İstanbul'a sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il merkezi, Ayvalık, Bandırma ve Marmara'da 27 düzensiz göçmen yakalanarak Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 32 bin 369 araç kontrol edildi. Bir haftada meydana gelen 98 yaralanmalı trafik kazasında 127 kişi yaralandı. Denetimlerde 74 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, 680 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de 14-20 Eylül çalışmalarında 129 aranan kişi yakalandı, 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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