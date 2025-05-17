Balıkesir'de 19 Mayıs Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kuvayımilliye Zeybekler Buluşması" ve "Kahramanlık Türküleri" konserini vatandaşlarla birlikte izledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Kuvayımilliye Zeybekler Buluşması" ve "Kahramanlık Türküleri" konserinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Avlu Konser Alanı'nda gerçekleştirilen zeybek gösterilerini vatandaşlarla birlikte izleyen Akın, hemen ardından gerçekleştirilen Kahramanlık Türküleri konserinde coşkulu anlar yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları tarafından seslendirilen kahramanlık türkülerine vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, 19 Mayıs Pazartesi günü akşamına kadar devam edecek.