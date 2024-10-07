Balıkesir\'de 250 Suçlu Yakalandı

Balıkesir'de asayiş uygulamaları kapsamında son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 250 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 30 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlünün aralarında olduğu 250 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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