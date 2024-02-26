Balıkesir'de jandarma ekipleri 283 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarma ekipleri 283 şüpheliyi gözaltına aldı

Balıkesir\'de jandarma ekipleri 283 şüpheliyi gözaltına aldı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat tarihleri arasında yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, askerlik yakalama kaydı bulunan 177 ve ifadeye yönelik aranan 77 kişi yer alıyor. Balıkesir Valiliği ise emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

26.02.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla yürüttüğü asayiş uygulamalarında 19-25 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, askerlik yakalama kaydı bulunan 177 ve ifadeye yönelik aranan 77 olmak üzere toplam 283 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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