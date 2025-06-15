Balıkesir'de 37 Yıllık İmar Sorunu Çözüldü

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin Gaziosmanpaşa, Çayırhisar ve Kesirven mahallelerinde mahkeme kararı ile durdurulan imar uygulamalarının önü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatlarıyla yeniden açıldı. Büyükşehir Belediyesi, bölgenin 37 yıldır devam eden imar sorununu çözüme kavuşturdu.

İmar planlamaları 1988 yılında başlayan Altıeylül ilçesinin Gaziosmanpaşa, Çayırhisar ve Kesirven mahallelerinde, 2022 yılında parselasyon planlamaları tamamlanmıştı. Ancak gerçekleştirilen imar uygulamalarına, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla 2023 yılında şerh düşülmüş ve imar uygulamaları iptal edilmişti.

1988 yılından bu yana bölgenin yapılaşmasına yönelik beklenti içinde olan vatandaşlar, parsellerdeki tapuların tamamına mahkeme kararıyla şerh düşülmesi üzerine büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine Akın'ın talimatlarıyla harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, encümen kararıyla ve yeni bir düzenlemeyle imar uygulamalarını yeniden başlattı ve mahallelerin 37 yıldır bekleyen imar sorununu çözüme kavuşturdu.

Yeni süreç başlatıldı

Mahkeme kararı nedeniyle tapulara düşülen şerhlerin, vatandaşlara ruhsat edinmede engel olması ve söz konusu bölgelerde başlayan inşaatları sekteye uğratması nedeniyle yaşanan mağduriyet üzerine Akın, konunun çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Davaya konu parsellerde, encümen kararıyla yeni düzenlemeler yaparak süreci, hukuki duruma uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, tapu müdürlüğüne ve Altıeylül Belediyesi'ne şerhlerin kaldırılmasına yönelik resmi yazılar yazdı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nin imar uygulamalarına yönelik, "İdare mahkemesinin iptal kararı vardır" şerhi kaldırıldı. Bununla birlikte 37 yıldır süregelen imar uygulamalarının önü yeniden açıldı.

Akın'dan kararlılık mesajı

Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'imizin altyapıdan imara kadar yıllara yayılan köklü sorunları var. Göreve gelir gelmez bunların hepsini tek tek çözüme kavuşturmak, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için talimatlar verdim. Bugünlerde de Altıeylül ilçemizin Gaziosmanpaşa, Çayırhisar ve Kesirven mahallelerinin kronikleşmiş bir sorununu, çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz, bu imar sorunu yüzünden ruhsat edinmede sıkıntı yaşıyordu, başlayan inşaatlarda problemler yaşanıyordu. Hemşehrilerimizin bir an dahi bu sorunları yaşamaya devam etmesine izin vermedik. Mahallelerimizin 37 yıllık sorununu çözdük. Burada 1988 yılından beri yapılaşmaya yönelik beklenti içinde olan vatandaşlarımız var. Onları mağdur etmedik. Şimdi de çözüm bekleyen diğer ilçe ve mahallelerimizin imar sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun."