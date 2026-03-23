Balıkesir'de 42 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

BALIKESİR'de polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 42 bin 600 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 42 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kamyonetteki 2 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.