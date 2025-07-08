Balıkesir'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, bir haftada 43 düzensiz göçmen yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi ve Marmara ilçelerinde 7 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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