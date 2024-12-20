Balıkesir\'de 45 Şüpheli Yakalandı

Güncel

Balıkesir'de polisin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla il genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 30 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklandı.

Hükümlüler de işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.