Balıkesir\'de 51 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada Edremit, Ayvalık ve Karesi ilçelerinde 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yasa dışı yollarla yurt dışına gitme hazırlığında olan 27 Suriye ve 24 Afganistan uyruklu olmak üzere 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.