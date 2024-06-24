Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 479 Şüpheli ve Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 479 Şüpheli ve Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir\'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 479 Şüpheli ve Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları sonucunda, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 479 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10-23 Haziran tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 44 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 435 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.

24.06.2024 15:40
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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 479 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10-23 Haziran'da asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 44 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 435 şüpheli yakalandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 479 Şüpheli ve Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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