Balıkesir'de Asayiş Uygulamalarında 510 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş Uygulamalarında 510 Kişi Yakalandı

Balıkesir\'de Asayiş Uygulamalarında 510 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de yapılan jandarma asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının hapis cezaları kesinleşmiş olan 510 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar dahil olmak üzere 510 kişi yakalanarak işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

13.02.2024 15:08
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Balıkesir'de, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 510 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-11 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar dahil 510 kişi yakalanarak işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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