Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla şüpheli kişiler ve araçlar üzerine uygulama yaptı. Uygulamalarda 15 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk gösterisini gerçekleştirdi. Kadın bando takımının gösterisine çok sayıda kadın destek verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek belediye başkanlarının performansını objektif kriterlerle ölçeceklerini ve başarı karnesini 3 ayda bir anketlerle başkanlarla, şehirle ve örgütlerle paylaşacaklarını belirtti.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerini tek çatı altında birleştirmesinin önemi vurgulandı. Vali Şıldak, öğrencilere başarılar diledi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akademik alanda attığı atılımı takdir etti.
Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin talebi üzerine meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu kurs düzenlendi. 80 saat sürecek eğitim programının ilk dersinde teorik bilgiler paylaşıldı.
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gelecek Yüzyılda Türkiye' konulu panelde, savunma ve teknoloji alanında yapılan atılımlar ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Panelde Sosyolog Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak yer aldı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir villada 26 horozun dövüştürülerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Yer sahibi olan 2 kişi dahil toplam 16 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Operasyonda 21 bin 780 TL ele geçirilerek 14 kişiye idari yaptırım uygulandı. Dövüş horozları ise İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu. Heyetin ziyaretinin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' panelinde, gemicilik sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Panelde, sorunlara çözüm önerileri sunuldu ve sektöre yön verecek mezunlar yetiştirme hedefi vurgulandı. Ayrıca, savunma sanayi, gemi inşa ve onarım, denizcilik sektörünün geleceği ve gemilerde güvenlik konuları da ele alındı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?