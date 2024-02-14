Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Kişi Yakalandı

Balıkesir\'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şüphelilere ve araçlara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

14.02.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, polis tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şüphelilere ve araçlara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Tutuklama, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:33:35. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement