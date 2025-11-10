Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Balıkesir'de Atatürk'ü Anma Günü Töreni Düzenlendi

10.11.2025 15:57
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Balıkesir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gökhan Gürakar, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Balıkesir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı'na konuldu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi. Sirenin çalmasıyla Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de hayat durdu. Yollarda sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti.

Akın, çelenk töreninin ardından Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programına ve CHP Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile "Kısa Film Gösterimi" etkinliğine katıldı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

