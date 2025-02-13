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Balıkesir'de ayıların arı kovanlarına saldırısı: Vatandaşlara uyarı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde ayılar arı kovanlarına zarar verdi. Alacaoluk Köyü'nde arıcılıkla uğraşan Kemal Oba'ya ait 10 arı kovanı, gece saatlerinde ayı saldırısına uğradı. Kovanları parçalayan ayılar, içindeki balları tüketti.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Kemal Oba, kırsal bölgede bulunan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Oba, "Ayılar kovanlara zarar vermiş ve içindeki balı yemiş. Arıcılıkla uğraşanların yanı sıra, bölgede vakit geçiren herkesin doğada daha bilinçli ve dikkatli olması faydalı olacaktır," dedi.

Uzmanlar, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan ayıların yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirtiyor. Yetkililer ise vatandaşların doğada vakit geçirirken çevreye duyarlı olmaları ve dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.