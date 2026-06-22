Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Babalar Günü Konseri - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Babalar Günü Konseri

22.06.2026 15:16  Güncelleme: 16:44
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Babalar Günü konserinde Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in eserleri seslendirildi. Solist Tamer Deniz ve 20 kişilik orkestra, Balıkesirlilere duygu dolu anlar yaşattı.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Havuz Başı'nda gerçekleştirilen "Babalara Selam Babalar Günü Konseri"nde hem usta sanatçılar anıldı hem de Babalar Günü kutlandı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Havuz Başı'nda Babalar Günü'nün anlam ve önemini dile getirmek için seslendirilen şarkılarla Balıkesirli vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan solist Tamer Deniz'e 20 kişilik orkestra eşlik etti.

Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in eserlerinin seslendirildiği konserde, Balıkesirliler de şarkılara eşlik ederek birlikte konser vermenin mutluluğunu yaşadı. Deniz, usta sanatçıların en çok beğenilen eserlerinden Seni Yazdım Kalbime, Dilenci, Mavi Mavi, Bana Sor, İçim Yanar, Sevda Yüklü Kervanlar, Bir Kulunu Çok Sevdim adlı şarkılarını özel yorumuyla seslendirdi.

Konserle hem dev isimler anıldı hem de Babalar Günü coşkuyla kutlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Babalar Günü Konseri - Son Dakika

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