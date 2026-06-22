Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Babalar Günü Konseri

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Havuz Başı'nda gerçekleştirilen "Babalara Selam Babalar Günü Konseri"nde hem usta sanatçılar anıldı hem de Babalar Günü kutlandı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Havuz Başı'nda Babalar Günü'nün anlam ve önemini dile getirmek için seslendirilen şarkılarla Balıkesirli vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan solist Tamer Deniz'e 20 kişilik orkestra eşlik etti.

Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'in eserlerinin seslendirildiği konserde, Balıkesirliler de şarkılara eşlik ederek birlikte konser vermenin mutluluğunu yaşadı. Deniz, usta sanatçıların en çok beğenilen eserlerinden Seni Yazdım Kalbime, Dilenci, Mavi Mavi, Bana Sor, İçim Yanar, Sevda Yüklü Kervanlar, Bir Kulunu Çok Sevdim adlı şarkılarını özel yorumuyla seslendirdi.

Konserle hem dev isimler anıldı hem de Babalar Günü coşkuyla kutlandı.