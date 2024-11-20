Balıkesir\'de BTT Mobil Uygulaması Yenilendi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. "BTT Mobil" uygulamasını yeniledi. Bu kapsamda, BALKART bakiyeleri kısa sürede yüklenirken, öğrenciler de "Online Vize" ve "Online Abonmanlık" işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Cep telefonlarına indirilerek kullanılan BTT Mobil'de 'Bitmeyen Kart', 'Online Vize' ve 'Online Abonmanlık' işlemleri artık daha kısa sürede yapılabiliyor. Bitmeyen Kart uygulamasını hizmete sunan BTT, online işlemler ile BALKART para yükleme sistemini de kolaylaştırdı. BALKART'a kredi kartı ile otomatik yükleme talimatı verilerek BALKART alt limiti belirlenebilecek. Otomatik yükleme talimatıyla BALKART bakiyesi belirlenen alt limite düştüğünde otomatik olarak TL yüklenebilecek. Bu sayede BALKART bakiyesi bitmeden vatandaşlar kesintisiz ulaşım imkanından yararlanabilecekler.

Öğrenciler kolaylıkla faydalanabiliyor

BTT Mobil uygulamasındaki online vize ve online abonmanlık sistemi, öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden rahat bir şekilde yararlanabilmelerini de sağlıyor. Telefonlara indirilen BTT Mobil uygulamasından "Kartlarım" sekmesi tıklanarak BALKART seçiliyor. Vizeleme işlemi gerektiğine dair çıkan uyarı tıklandığında öğrenciler kredi kartı ile ödeme yaparak vize işlemini kısa süre içerisinde tamamlayabiliyor. Aynı sitede abonmanlık işlemi gerektiğine dair çıkan uyarı tıklanarak, kredi kartıyla gereken ödeme yapılıp aylık abonman işlemi de kolaylıkla tamamlanabiliyor.