Balıkesir'de Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi Kuruldu

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zağnos Paşa Ortaokulu ve Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak amacıyla butonlu sinyalizasyon sistemi kurdu. Uygulama ile öğrencilerin ve yayaların daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için butona dokunmaları yeterli olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zağnos Paşa Ortaokulu ve Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi önündeki okul geçidi üzerine "Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi" kuruldu. Sistemle öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde yaşanabilecek muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Burçin Bölükler, uygulamaya ilişkin olarak, "Yayalarımızın ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için butonlu sinyalizasyon yaya geçidini aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz öğrencilerimize servis şoförü ve rehber personel sorumluluğunun farkında olması için broşürlerini dağıtmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın talimatlarıyla şehrin farklı noktalarında sinyalizasyon sistemini aktif hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.