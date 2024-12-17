Balıkesir'de 'Çarşı 2025' Etkinliğiyle Kadın Girişimciler Destekleniyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen "Çarşı 2025" 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak. Üreten kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağı Çarşı 2025, hem kadınların iş gücüne katılımına hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacak.

Balıkesir'de "Çarşı 2025" yeni yıl özel konseptiyle 27 Aralık'ta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında kapılarını açacak. Yeni yıl özel konseptiyle hazırlanan stantlarda kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler satışa sunulacak. Kadın kooperatiflerine ve kadın üreticilere destek veren Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje sayesinde Balıkesirli kadınların üretim gücündeki etkisinin artması hedefleniyor. Başkan Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın da aktif çalışma yürüttüğü kadın kooperatifleri ürünlerinin bilinirliğini artırmak için "Çarşı 2025" etkinliğinde bulunacak.

Çarşı 2025'te yılbaşı temalı hediyelerin yanı sıra her bütçeye uygun ürünler de yer alacak. Kadınların üretim gücünü artırmak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Balıkesirli vatandaşlar stantları gezerek, kadın girişimcilerin ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.