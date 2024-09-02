Balıkesir'de Çevreciler Altın Madeni İşletmesine Karşı İtirazda Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de Çevreciler Altın Madeni İşletmesine Karşı İtirazda Bulundu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çevreciler Avunduk ve Sübeylidere köylerinde planlanan altın madeni işletmesine itiraz etti. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan grup, dilekçelerini Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermek üzere Kaymakamlığa teslim etti. Olumlu yanıt alınamaması durumunda yargıya başvuracaklarını belirten avukat Filiz Sonsuz, bölgedeki dağların maden yükünü kaldıramayacağını ifade etti.

02.09.2024 23:37
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Balıkesir'de çevreciler altın madeni işletmesine karşı çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çevreciler, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı çıktı. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan çevreciler, Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

Avunduk ve Sübeylidere muhtarları ile köylülerin de aralarında bulunduğu çevreciler, dilekçelerine olumlu yanıt verilmez ise yargıya başvuracaklarını söyledi. Çevre Platformu'ndan avukat Filiz Sonsuz, "Biz itirazımızı yaptık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere dilekçelerimizi Kaymakamlığa verdik. İtirazlarımızın sonucunu bekleyeceğiz. Olumlu yanıt alamazsak konuyu yargıya taşıyacağız. Bu dağlar bir madeni bile kaldıramazken daha fazlasını hiç kaldıramaz. Ayrıntıları dilekçemizde yazdık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Çevreciler Altın Madeni İşletmesine Karşı İtirazda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Çevreciler Altın Madeni İşletmesine Karşı İtirazda Bulundu - Son Dakika
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