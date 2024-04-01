Balıkesir\'de CHP\'nin adayı Ahmet Akın önde

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini Kazanan Sami Er, Malatya'nın İmarı İçin Çalışacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazandı. Er, seçim sonrası yaptığı konuşmada, tüm çabalarının Malatya'nın yeniden imarı için olacağını belirtti. AK Parti ve MHP yetkilileri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.