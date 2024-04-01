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Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde - Son Dakika
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Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

Balıkesir\'de CHP\'nin adayı Ahmet Akın önde

31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

01.04.2024 00:09  Güncelleme: 00:12
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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 23.14 itibarıyla Balıkesir'de sandıkların yüzde 79.57 'i açıldı. Balıkesir'de yüzde 52.89 ile CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın yarışı önde götürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre; CHP'nin adayı Ahmet Akın, 327 bin 231 oy aldı. AK Parti Adayı Yücel Yılmaz'ın ise 249 bin 616 oyu bulunuyor.

Sayılan oyların partilere göre oy oranları şöyle:

CHP yüzde 52.89, AK Parti yüzde 40.09, İYİ Parti yüzde 3.18, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.83, DEM Parti yüzde 1.03.

Balıkesir'de oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde - Son Dakika

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