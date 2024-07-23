Balıkesir'de çocuklar robotik kodlama öğreniyor - Son Dakika
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Balıkesir'de çocuklar robotik kodlama öğreniyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi'nde çocuklar 'Robotik Kodlama'yı öğreniyor. Teknoloji üretimine yönelik bilinç oluşturulması hedeflenen programın sonunda çocuklar, robotik kodlamayı ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

23.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:43
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi'nde çocuklar 'Robotik Kodlama'yı öğreniyor. Teknoloji üretimine yönelik bilinç oluşturulması hedeflenen programın sonunda çocuklar, robotik kodlamayı ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, çocuklara 'Robotik Kodlama' eğitimleri vermeye devam ediyor. NE10'un dört ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilen eğitimlerde çocukların, teknoloji üretimine yönelik bilincinin oluşturulması sağlanarak kodlama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Derslerde konunun uzmanları tarafından M Block programı öğrenen çocuklara, genel olarak programlama mantığı ve çalışma prensibi hakkında bilgi veriliyor. Program sonunda, M Blok kodlamasını ve üzerindeki sensörlerin çalışma prensibini en ince ayrıntılarıyla öğrenmiş olacak.

"Çok eğlenceli"

Eğitime katılan Hidayet Uras Atmaca "Bilgisayarla uğraşmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu kursa gelmeyi tercih ettim. Robotu, kodlama, ilerletme, konuşturma ve ışıklandırmayı öğrendik. Bu kursa geldiğim için mutluyum çok eğlenceli" dedi.

Balıkesir\'de çocuklar robotik kodlama öğreniyor
Kaynak: ANKA

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