Balıkesir'de Deprem Konutları Teslim Ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda yürütülen afet sonrası hasar tespit çalışmaları sonucunda, Balıkesir genelinde 1716 bağımsız bölümün orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hak sahipliği süreçleri kapsamında kırsalda ve ilçe merkezlerinde 969'u konut, 56'sı iş yeri, 46'sı ahır ve 5'i samanlık olmak üzere toplamda 1076 hak sahibi olduğunun belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda Sındırgı ilçesinde hak sahipleri için TOKİ Başkanlığı işbirliğiyle inşa edilen konutların ve iş yerinin kura çekiliş töreninin Balıkesir'deki depremin yıl dönümünde, yarın saat 14.00'te AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kuraların noter huzurunda çekileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kuraların ardından hak sahipleri güvenli yuvalarına kavuşacaktır. Kura çekimi kapsamında, Sındırgı ilçe merkezinde 160 konut, Alacaatlı Mahallesi'nde 48 konut, 1 iş yeri, Gölcük Mahallesi'nde 45 konut, Osmanlı Mahallesi'nde 28 konut, Kertil Mahallesi'nde 24 konut olmak üzere toplamda 305 konut ve 1 iş yerinin kuraları çekilecektir. Depremin ilk anından itibaren barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde kurulan konteyner kentler ve bireysel kurulumlarla birlikte toplam 490 yaşam konteyneri, 54 iş yeri konteyneri ve 2 prefabrik cami hizmete sunulmuştur. Bölgedeki ihya ve destek çalışmaları için AFAD tarafından Balıkesir iline 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarılmıştır. Afetzede vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."