Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonunda 29 kişi yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonunda 29 kişi yakalandı

Balıkesir\'de düzensiz göçmen operasyonunda 29 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı ve İl Göç İdaresine gönderildi.

10.06.2024 15:30
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

Ekipler, bu 3 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Haklarında yasal işlem başlatılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA

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