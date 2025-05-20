Balıkesir'de E-spor Turnuvası Coşkusu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "E-spor Turnuvası" yoğun ilgi gördü. Turnuvanın startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Mustafa Kemal'in askerleri olarak, onun izinden giden evlatları olarak Balıkesir'in çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Daha büyük etkinliklerde bir araya geleceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde "E-spor Turnuvası" düzenledi. Turnuvanın açılışında Başkan Akın, eşi Arbil Akın ve oğulları Erdal Akın da gençleri yalnız bırakmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvaya toplam 453 genç katıldı. Turnuvada 40 Valorant takımı ve 253 FC25 oyuncusu yer alırken, turnuvanın startı Başkan Akın ve oğlu Erdal Akın tarafından FC25 karşılaşmasıyla sembolik olarak verildi.

Yarışmaya katılan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akın, yarışmacılara başarılar diledi.

Kıyasıya mücadelenin sonunda Valorant finalinde Burunley E-spor Takımı, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. Valorant Turnuvası'nın en değerli oyuncusu VuexLex oldu. Takıma ödülü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz tarafından takdim edildi. İkinci olan Chaplinn Espor Takımı'na ödülünü Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal verdi. Üçüncü olan IDEA Takımı, ödülünü Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Erdun Işık'ın elinden aldı.

Üç gün süren ve belediye tarihinin en yüksek ödül havuzuna sahip e-spor etkinliği, gençlerin hem eğlendiği hem de kıyasıya rekabet ettiği maçlara sahne oldu.

"Daha büyük etkinliklerde bir araya geleceğiz"

Başkan Akın, etkinliğe ilişkin olarak, "Etkinliklerimiz artarak devam edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk'ü anmak her şeyden önemli. Atatürk bu toprakları bize vatan yapan, Cumhuriyet'i bize emanet eden ve muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bize görev veren dünyanın en büyük lideridir. 19 Mayıs, gençliğe emanet ediliyor. Emanete sahip çıkın demek. Büyükşehir Belediyemizin girişine ve yaptığım bütün organizasyonlarda şunu söylüyorum. 'Balıkesir emanettir.' İşte, bu emanete sahip çıkmak için de sizlerle birlikte çalışıyoruz. Gençlik geleceğimizdir. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Mustafa Kemal'in askerleri olarak, onun izinden giden evlatları olarak Balıkesir'in çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Daha büyük etkinliklerde bir araya geleceğiz" diye konuştu.