Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Milli Savunma Bakanı Güler'den Taziye Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:
"Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
