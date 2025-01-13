Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 25 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 25 Yaralı

Balıkesir\'de Fabrika İşçilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 25 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, tekstil fabrikasından dönen işçileri taşıyan midibüs, kaygan yol nedeniyle su kanalına düşerek toprak alana çarptı. Kazada 4'ü ağır, toplamda 25 kişi yaralandı.

13.01.2025 10:52  Güncelleme: 10:53
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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı kazada 4'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu Taştepe mevkisinde meydana geldi. Tekstil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 10 S 28088 plakalı servis midibüsü, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak, yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki su kanalına girip, toprak alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 25 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 25 işçinin yaralandığını ve hastanelerde tedaviye alındıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

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