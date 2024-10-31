Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar yaptı.
Operasyonlarda gözaltına alınan M.T, Ş.K ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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