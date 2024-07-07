Balıkesir'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlüyü Cezaevi Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolü sırasında yakaladı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.