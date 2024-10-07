Balıkesir'de Gençlere Sıcak Çorba İkramı Başladı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla başlattığı proje kapsamında ilk çorbalar, Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağında dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta içi her sabah 07.00'den itibaren, gençlere yönelik sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sıcak çorba ikramını bugünden itibaren Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında öğrencilerin hizmetine sundu. Gençlerin güne sıcak bir başlangıç yapmaları için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı ilk günden ilgi gördü. "Gençlerimize Günaydın Çorbası Bizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gelen taleplere göre yeni noktalarda da çorba ikramı yapılması hedefleniyor.