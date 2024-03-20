MEHMET OFLAZ
Balıkesir'de bulunan Gesbey Fabrikası'nda DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren 6 işçi, 6 gündür fabrikanın önünde eylem yapıyor. İşçiler, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sendikalı olmak anayasal bir haktır" dedi. Gesbey Fabrikası yetkilileri ise "Sendikal süreçle ilgili bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gesbey Fabrikası'nda DİSK bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldığını ileri süren işçiler, 6 gündür fabrika önünde eylem yapıyor.
ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler, "Sendikaya üye olduğumuz için işten çıkarıldık. 6 gündür fabrikanın önünde hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sendikalı olmak anayasal bir haktır" dedi.
FABRİKA YETKİLİSİ: SENDİKAL SÜREÇLE İLGİLİ DEĞİL
Konuyla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın aradığı Gesbey Fabrikası yetkilileri ise "Sendikal süreçle ilgili bir durum söz konusu değildir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Gesbey Fabrikası'nda işten atılan işçiler eylem yapıyor - Son Dakika
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