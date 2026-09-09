Balıkesir'de hastane öncesi acil sağlık sempozyumu düzenlendi, saha çalışanları buluştu - Son Dakika
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Balıkesir'de hastane öncesi acil sağlık sempozyumu düzenlendi, saha çalışanları buluştu

Balıkesir\'de hastane öncesi acil sağlık sempozyumu düzenlendi, saha çalışanları buluştu
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Balıkesir'de farklı illerden sağlık çalışanları, akademisyenler ve yöneticilerin katılımıyla Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (BAHAS 2026) gerçekleştirildi. Programda, acil sağlık ekiplerinin sahada doğru ve hızlı müdahalesinin hastaların tedavi sürecine etkisi vurgulandı; güncel bilgi ve deneyim paylaşımının önemi ele alındı.

Balıkesir'de farklı illerden sağlık çalışanları, akademisyenler ve yöneticilerin katılımıyla Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (BAHAS 2026) gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, sahada görev yapan sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Çınar, "Hepiniz sahada gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanların ilk gördüğü kişilersiniz. Yaptıklarınız onların hayatı boyunca unutamayacağı anlar olacak, belki ömrü boyunca sizi dualarında anacakları bir yardım içerisinde olacaksınız." diye konuştu.

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Genel Başkanı Ahmet Hamdi Alpakan da hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde doğru ve hızlı müdahalenin önemine dikkati çekti.

Sağlık ekiplerinin kısa sürede yaptıkları doğru müdahalelerin hastanın sonraki tedavi sürecini doğrudan etkilediğini belirten Alpakan, "Güncel kalabilmek dolayısıyla bilgi ve deneyimin paylaşılabilmesi gerekir. Sağlık kurumlarını, üniversiteleri, meslek örgütlerini ve sahada görev yapan çalışanları bir araya getiren bilimsel toplantılar bu nedenle bizim için oldukça önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar da sempozyumda önemli konuların ele alındığını söyledi.

Balıkesir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tataroğlu ise sempozyumun hazırlanmasında büyük emek sarf ettiklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sahadan bilime, bilimden hayata" temasıyla düzenlenen sempozyum, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerindeki güncel gelişmeler ve saha deneyimlerinin yer aldığı oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de hastane öncesi acil sağlık sempozyumu düzenlendi, saha çalışanları buluştu - Son Dakika

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