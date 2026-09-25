Balıkesir\'de itfaiye araçları şehit ve gazilerin isimlerini taşıyacak

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında görev sırasında şehit ve yaralanarak gazi olan 14 itfaiyecinin isimlerini itfaiye araçlarına verdi. Türk bayraklarıyla süslenen ve üzerlerinde şehit ve gazilerin isimlerinin yer aldığı araçlar, törenin ardından kentte tur attı.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan'ın da katıldığı törende İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, İtfaiye Haftası'nı kutlayarak personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Törende Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiyecilerden şehit ve gazi olan 14 kişinin ismi de itfaiye araçlarına verildi.

Ayvalık'ta orman yangınıyla mücadele çalışmaları kapsamında yaralanarak gazi olan İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ile İtfaiye Eri Ümit Özkaya'nın yanı sıra; Hasan Yüce Baştopçu, Tuğrul Çakar, Alaattin Ateş, Mesut Alfat, Hüsnü Bozdağ, Harun Coşkun, Levent Aydoğan ve İbrahim Kurtbaş'ın isimleri gazi ünvanlıyla araçlara işlendi.

Görev sırasında hayatını kaybeden Seyfettin Karaorman, Kerem Dolan, Mehmet Yılmaz ve Kamil Çağlar'ın isimleri de Balıkesir İtfaiyesi araçlarında yaşayacak.

Balıkesir İtfaiye Teşkilatı da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Türk bayraklarıyla süslenen ve üzerlerine şehit ve gazilerin isimlerinin yazıldığı araçlarla kısa bir şehir turu attı.