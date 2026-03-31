Balıkesir\'de İyileştiren Kütüphane Etkinliği

Balıkesir'de 62. Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve il protokolü katıldı.

Programda, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Kitap Kapağı Tasarımı Sergisi"ni gezen Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, eserler hakkında bilgi aldı. Sergide dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından konuşan Vali Ustaoğlu, kütüphanelerin bireysel gelişim ve toplumsal ilerlemedeki rolüne değindi. Ustaoğlu, "İyileştiren Kütüphane" anlayışının kitapların geliştirici ve dönüştürücü gücünü yansıttığını ifade etti.

Ustaoğlu, programın ardından kütüphanedeki öğrencilerle bir araya gelerek okuma alışkanlıkları üzerine sohbet etti.