Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de İyileştiren Kütüphane Etkinliği

31.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62. Kütüphane Haftası'nda 'İyileştiren Kütüphane' temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 62. Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal ve il protokolü katıldı.

Programda, T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Kitap Kapağı Tasarımı Sergisi"ni gezen Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, eserler hakkında bilgi aldı. Sergide dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından konuşan Vali Ustaoğlu, kütüphanelerin bireysel gelişim ve toplumsal ilerlemedeki rolüne değindi. Ustaoğlu, "İyileştiren Kütüphane" anlayışının kitapların geliştirici ve dönüştürücü gücünü yansıttığını ifade etti.

Ustaoğlu, programın ardından kütüphanedeki öğrencilerle bir araya gelerek okuma alışkanlıkları üzerine sohbet etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 16:39:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.