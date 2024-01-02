 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve suçta kullanılan araçlar ele geçirildi.

Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı
02.01.2024 - 15:23,
Abone Ol

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 44 şüphelinin ev ve araçlarına baskın yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 125 gram kubar esrar, 15 gram uyuşturucu içerikli madde, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram kokain, 4 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 bin 897 litre kaçak ya da sahte içki, 60 litre alkol aroması, 36 adet alkol kiti, 2 adet eski eser, dedektör, 24 adet fişek ile suçta kullanılan araç ele geçirildi.

Yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Altıeylül, Jandarma, Edremit, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:43 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement